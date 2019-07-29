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貴州山泥傾瀉36死 15人仍失蹤

2019-07-29 列印
　　貴州水城縣發生的山泥傾瀉，截止至昨日下午一時，死亡人數增至三十六人，仍有十五人失聯。

　　事發於上星期二 （二十三日） 晚，當局透露，經戶籍核對、家屬報案、DNA比對、對幸存者走訪詢問、公安大數據分析、與幸存者本人電話及視頻核對等方式，確認該災害區域共有戶籍人口二十二戶七十七人，以及八名外來探親訪友和務工人員，共計八十五人。

　　當局表示，現場救援指揮部仍在全力組織消防、武警、安能、社會各方力量對失聯人員進行科學搜救排查。　

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