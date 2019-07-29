貴州山泥傾瀉36死 15人仍失蹤

香港紛亂，社會再一次出現移民潮，令移民公司的生意興旺起來。想移民的港人一般都有以下原因，包括對特區政府管治失去信心，期望在海外尋找機會，追求更安穩的出路等。其實移民與否，都是一個人或一家人的決定。至於移民後是否一定較留在香港快樂，就要視乎個人的心態如何。 雖然很多人認為香港正在沉淪，可是每天仍有一百五十名持單程證的內地人開心移民香港。對內地人來說，香港是充滿希望和自由空氣的地方。當台灣人覺得台灣是「鬼島」時，香港人卻視之為移民熱門選擇。即使有能力移民美加或澳紐，又有幾多人可以在那裏盡展所長，沒有二等公民的感覺？相信不少想移民或已經移民的港人，內心未必想離開香港，只希望有第二...

2019-07-29