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新華社：大豆是中美「公約數」

2019-07-30 列印
　　中美即將進行新一輪談判，新華社報道，數百萬噸美國大豆已付運到中國。美方則宣佈，對一百一十項中國輸往美國的工業品豁免關稅，並表示願意推動美國企業為相關中國企業繼續供貨。

　　新華社發表時評表示，這些互相釋出誠意的行動，顯示中美雙方落實兩國元首大阪會晤共識、推動經貿磋商重回正軌的積極意願。

　　時評表示，經貿摩擦升級對中美經濟都會造成損失，以大豆為例，美國大豆的第一大出口國是中國，中國約九成大豆需要進口，證實美國大豆離不開中國市場，中國內需也離不開美國大豆，從中美貿易的商品結構來看，類似大豆這樣的商品，正是雙方之間的「公約數」，「大豆公約數」印證着合作是中美雙方唯一正確的選擇。



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