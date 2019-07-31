特朗普深信美國都會贏 中國商務部長加入談判

中美經貿磋商代表昨今兩天在上海會晤，為中美貿易問題尋找解決之道。據了解，雙方昨晚在上海外灘的和平飯店會面，今天於西郊賓館展開磋商。是次會面是中美元首六月底在大阪G20期間達成暫時休戰共識後，雙方經貿磋商代表首次面對面接觸，也是中美雙方展開的第十二輪貿易談判。



美國總統特朗普前日推特（Twitter）上發言指，對中國而言，美國至今都是一個「軟柿子」。他又指，美聯儲所有舉措都是錯誤的，小幅降息是不夠的。發文最後又強調，「無論怎樣，我們都會贏。」



此外，特朗普早前亦約見了科技公司的巨頭，並與之討論有關華為的制裁的問題。特朗普更批評，中國想要拖到美國二○年大選之後，他警告中國不要拖延，否則到了他的第二任期，協議會對中國更加不利；他更批評，港澳地區被視為「發展中經濟體」是不公平的。



外交部就特朗普批評中國透過「發展中國家」地位以取得優勢一事作出回應。發言人華春瑩指，美方的表態只是進一步暴露美國的任性狂妄及自私自利，其做法與世界第一大國的地位不匹配。



早前彭博有分析指，中國商務部部長鍾山將首次成為中美談判小組的成員。報道指，鍾山被美方視為是一名強悍和專業的談判代表，而該名官員對鍾山會如何影響談判的基調亦引發質疑，認為會使得原本已經很艱難的談判更加艱難。



外界對此次會談能否取得進展的期望普遍不看好。有分析人士普遍預計，雙方會做出釋放善意的承諾，但並不會在更深層的問題上達成一致。據消息人士透露，包括美國貿易代表萊特希澤、財長努欽等的美國經貿磋商代表昨晚在外灘和平飯店出席晚宴，中美團隊今天會在上海西郊賓館展開貿易磋商。







