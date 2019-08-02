「精日」女子被捕 「豬頭人身畫」涉辱華

一名二十二歲內地女子上月二十八日因創作的「豬頭人身」漫畫系列，涉嫌「辱華」遭內地警方逮捕，警方指控她是明顯的「精日」份子。同一日，內地六地警方通報逮捕共九名「精日份子」，控告其為反華「精日」群體提供服務等罪名。



據內地媒體報道，安徽淮南市田家庵公安分局通報，有一名二十二歲女性張某，二〇一八年畢業於安徽某高校，喜愛日本漫畫，極度崇拜日本文化。張於二○一七年與在日華人盧某（已被遼寧公安機關依法刑事拘留）透過微博結識。為提高在「精日」群體中的關注度，張某開始創作「豬頭人身」漫畫系列，侮辱中國人形象，共三百餘幅，並提供給盧某在網上發佈。警方已依法將張某抓捕歸案。



張某創作的漫畫大多諷刺社會事件，包括漢服現象、老兵討薪、中國遊客在泰國自助餐廳爭搶食物等。畫作中的國人形象全是「豬頭人身」。



此外，遼寧大連、安徽淮南、湖北武漢、湖北宜昌、安徽宿松、江蘇南京等六地警方，分別通報稱抓獲共九名「精日份子」。



安徽省宿松縣公安局發佈通報表示，當地四名嫌犯利用工作之便，非法竊取公民個人資訊近二萬條，以每條五至六元人民幣不等的價格，通過網絡，出售給倒賣公民個人信息的不法機構，為反華精日群體提供服務。其餘各地五名被逮捕的「精日份子」，還分別被控網絡上尋釁滋事、肆意辱罵愛國網民等罪名。



「精日份子」又稱「精神日本人」，是內地對於精神上嚮往日本文化一類人的貶稱，官方主流論述一般認為其罔顧日本侵華歷史事實，盲目崇拜日本文化，甚至厭棄中國人身份。



