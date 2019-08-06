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特朗普不理顧問反對加中國關稅

2019-08-06 列印
　　美國《華爾街日報》報道，美國總統特朗普認為倘若中美貿易戰持續，美方將佔上風，並不顧顧問團隊反對，堅持九月起，對從中國輸入的其餘三千億美元貨品加徵一成關稅。

　　報道表示，財長勞欽及貿易代表萊特希澤上七月赴上海與中方舉行貿易談判，回國之後與特朗普於白宮橢圓形辦公室開會，兩人向特朗普坦承，談判未能帶回他想要的成果。

　　報道又指，特朗普曾推測，中方可能在等待民主黨在來屆美國總統大選勝出，之後再與美方談判。他同時認為，倘中美貿易的爭端持續，美方將佔上風。



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