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幼童上網「代購」七萬元商品 父笑言罰抄作業三百遍

2019-08-10 列印
　　網購隨科技發展已愈來愈方便，但過於方便亦會引起不便。日前山東濰坊有名六歲男童不小心將父親放在網上商城的購物車內近七萬元人民幣的商品全部買下，父親得悉事件後更將之上載網絡分享，引發大量網民關注。據該父親表示，目前商品大部份都已免費退貨，更笑言已懲罰男童抄三百遍作業。

　　據悉，該父親上周五（2日）在網上商城挑了許多準備送給妻子的禮物，包括了戒指、口紅、手袋、化妝品等，誰知道還在篩選階段，就被兒子全部掃光，價值高達七萬元人民幣，讓他哭笑不得，並發帖文表示「這娃誰要誰帶走，偷偷用我手機清空了購物車，收到無數個到貨提醒才知道。剛從代收點回來，現在客廳都沒地方站了，我就想問問都能退掉嗎？」

　　按照該父親上載照片看來，各式各樣的包裹和商品塞爆客廳，而左下角還有一個頗為淒涼的背影，應該就是這次事件的「主角」！　　

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