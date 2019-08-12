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男童花光外公抗癌費 手遊平台拒退款

2019-08-12 列印
　　日前重慶市一名男童為了玩手遊，而花光患癌公公的手術費，令到家人氣得報警，以望能取回錢醫病。可是該遊戲平台客服指，沒法證明是由未成年人士操作而拒退款。

　　黃姓女士帶同自己十一歲的兒子至渝北區龍山派出所報警求助。黃女士稱其兒子自七月初，就趁媽媽不注意時每天偷偷在遊戲平台上購買鑽石，共計支付了一萬九千二百六十九元。黃女士急向遊戲客服查問退款事宜。不過客服表示，沒證明這些消費是由未成年人操作的，平台不會退款。

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