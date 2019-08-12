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華為發佈「鴻蒙」搭載智能硬件　

2019-08-12 列印
　　華為上周五發佈自家研發的操作系統「鴻蒙OS」，而華為更於周六宣佈推出首個搭載鴻蒙OS的硬件－榮耀智慧屏幕。按早前身兼華為消費者業務CEO及華為技術有限公司常務董事余承東的介紹， 鴻蒙OS是為未來的物聯網而生，非單純為手機操作系統 。有分析認為，不可輕視鴻蒙OS於物聯網系統中的發展潛力。

　　華為今日的全球開發者大會宣佈推出首款搭載「鴻蒙」系統的終端設備－－榮耀智慧屏幕。這款智慧熒幕搭載了「鴻蒙」操作系統和華為的「鴻鵠」芯片，搭載「智慧互動炫彩呼吸燈」、內置動態軟件，支援視訊通話，人臉識別、人像追蹤等等。



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