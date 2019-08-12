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商務部指施壓不能逼中方讓步

2019-08-12 列印
　　中美貿易戰因早前華府將中國列為匯率操縱國而升溫。北京商務部指美國對中國的極限施壓不會成功，只會破壞兩國經貿磋商氣氛。商務部條法司司長王賀軍警告，中國會採取反制措施。

　　美國下月起向中國三千億美元進口貨加徵一成關稅，日前美方更將中國列為匯率操縱國，面對施壓商務部條法司司長王賀軍重申：「中國絕不接受別國的高壓和恫嚇，面對美國的單邊主義和極限施壓，中國絕不會在原則問題上作出妥協，如果美國執意升級經貿摩擦，中方將不得不採取反制措施。」

　　美國總統特朗普上周五表示，尚未準備好與中國達成貿易協議，亦未決定會否在下月與中方重啟會談。



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