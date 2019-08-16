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中國近月收緊黃金進口配額

2019-08-16 列印
　　路透社報道，中國五月以來嚴格收緊黃金進口，有分析認為，可能是中國當局為了避免外匯流失，穩定人民幣匯價。

　　報道引述消息人士表示，中國今年黃金進口量已按年減少三百至五百噸，以現價計算，相當於一百五十至二百五十億美元。其中，五月份進口量七十一噸，按年減少五成四；六月份進口量更大幅減少逾七成至五十七噸，去年同期為一百九十九噸，降幅更大。

　　報道又引述倫敦、香港、新加坡等金業人士稱，中國近月不斷削減黃金進口配額，六至七月甚至無再批出配額，由於部分銀行仍持有餘下可用的配額，進口數字並無跌至零。

　　有分析認為，中國當局限制黃金進口，可能是在人民幣貶值之際，希望藉此限制資金外流。



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