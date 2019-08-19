美免除78億美元華貨關稅 緩解外界對中美貿戰擔憂

繼上周二宣佈押後部份新關稅至十二月生效後，特朗普政府日前再宣佈將部份中國製造產品將從下一輪百分之十的關稅名單中剔除，涉及總值約七十八億美元（約六百億港元）；更有報道指美國商務部將延長中國電訊製造商華為的臨時許可證有效期九十天，美方有意安撫外界對貿易戰的擔憂。



美國貿易代表處公佈一份將於九月一日和十二月十五日生效的三千億美元關稅中「免徵項目」的完整清單，共涉及四十四種產品，包括木椅、金屬支架椅及塑膠椅，以及嬰兒牀、手提式嬰兒牀、搖籃、嬰兒車與兒童座椅等家具。中國製的網絡數據機及路由器，也不會包含在新一輪關稅中，但部份產品在去年已被加徵兩成五關稅。



外界解讀美方是想緩和貿易戰緊張氣氛，但美國官員稱延後加徵關稅，並非想和中國交換甚麼，只希望減少關稅措施對聖誕購物季節的影響。



華為許可證或再延長



此外，路透社引述多名消息人士稱，美國商務部考慮再延長華為許可證的有效期多九十天，以便華為維持現有的電訊網絡服務，並為目前華為裝置提供軟體更新。



美國商務部長羅斯近日接受財經媒體CNBC專訪時表示，臨時許可證效期只到十九日，至於是否可能延長寬限期，「到時我會很願意告訴大家最新狀況。」



雖然美方近期的舉動，有意安撫外界對貿易戰的擔憂，但《紐約時報》認為，美國批准向台灣出售F16V戰機一事，將使貿易戰複雜化。美國官員上周五證實，白宮已批准八十億美元（約六百二十四億港元）F16V戰機對台軍售案，將提交國會審議。而中國外交部發言人華春瑩同日表明，美方對台售武一事，中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。



