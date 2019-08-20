美F-16V批准售台

美國總統特朗普周日證實，已經批准向台灣出售總值八十億美元的F-16V戰機（圖），並認為將會為美國帶來很多金錢和就業機會。



據報，特朗普周日被傳媒問及是否將售台F-16V戰機，特朗普表示，他已批准這筆八十億美元的軍售案，這「將帶來很多金錢，很多工作機會。」美方也相信，在使用方面台灣會很負責任。



多間傳媒早前報道，美國國務院已向國會提交出售六十六架F-16V戰機，總值八十億美元的對台軍售案，讓參眾兩院的外交關係委員會作非正式審議，將是歷來最大金額的對台軍售，預料兩院都不會反對軍售，在批准後，會再送回國務院定案。



昨日中國外交部發言人耿爽再次強調，美國向台灣出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八·一七」公報規定，嚴重干涉中國內政，損害中國主權和安全利益。中方對此表示堅決反對。中方近來多次就美擬售台F-16V戰機向美方提出嚴正交涉。



耿爽表示，中國近來多次就美擬售台F-16V戰機向美方提出嚴正交涉。他指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。中方維護自身主權和安全的決心堅定不移。中方敦促美方充份認清美售台武器問題的嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即取消該項軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫。否則，由此造成的一切後果必須由美方承擔。中方將根據形勢發展，採取必要措施維護自身利益。



