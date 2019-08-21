  • 2019年8月21日 星期三
  • 28º
  • 83%
熱門： 將軍澳斬人虐打警方831機場

日報新聞 > 中國

稱華為處危亡關頭　任正非提三方面改革

2019-08-21 列印
　　美國商務部日前宣佈，將華為的臨時許可延長至十一月十九日。而中國電訊設備商華為創辦人任正非向內部員工發電郵亦於本月十九日曝光，內容直言現在華為處在危亡關頭，指選擇留任參戰的員工要做好本份工作，更提出三方面的改革。

　　華為內部論壇網站「心聲社區」發佈了華為創始人兼CEO任正非電郵，他於文中直言，現在公司處在危亡關頭，絕大多數員工應心靜如水，做好本職工作就是參戰。他更指，若有員工認為自己不適合目前的崗位，可以下崗讓道。

　　任正非提及分三階段改革目前的部門和體制，之後又提到要提拔年輕的人才，和實施集體獎勵制，預算五年內要建成精英而年輕有活力的主戰部隊。他更提及上半年中國市場的現金流多的狀況，估計是中國區客戶同情華為，才加大了銷售量。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd