軍事科學院 批美對台軍售破壞和平

美國對台售武一事再惹風波。昨日解放軍軍事科學院戰爭研究院批評美國對台軍售，是破壞中美關係及台海和平。而台灣的總統蔡英文就較早前於社交網站上發文，感謝美國持續支持台灣的國防安全。



蔡英文發文指，對美方長久以來堅定履行台灣關係法與六項保證的承諾，表示歡迎及感謝。她指，這是新空軍起飛的開始，又提到未來將持續透過擴編聯隊與人員培訓強化來拉高空防能量，以捍衛台灣的領空。她認為堅強的自我防衛實力，能讓台灣在面對安全挑戰時，更有自信、也更能確保台海及區域的和平穩定。



而中國軍科院戰爭研究院院長陳榮弟對美對台軍售一事，則認為美國「背信棄義」，又指其嚴重的損害中美關係。



至於台方他認為對方挾洋自重，又質疑台灣只買幾架飛機，能提高的軍力非常有限，強調解放軍會保證國家領土完整。



