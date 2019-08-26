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「白鹿」再登陸福建 交通受嚴重影響

2019-08-26 列印
■福建、江西及廣東等六個省暴雨持續，多區出現水浸。新華社
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　　周六颱風「白鹿」登陸台灣，到目前為止造成釀一死九傷後，於周日早上再登陸福建東山！為華南多省帶來狂風暴雨，多區出現水浸。據中央氣象台指，熱帶低壓將以每小時二十公里左右的速度向西偏北方向移動，強度繼續減弱。

　　據氣象台預期，周一福建、江西及廣東等六個省暴雨持續，其中廣東東部和中北部、廣西東北部、江西南部等地，更會有大暴雨或特大暴雨。

　　據台灣中央災害應變中心的災情最新統計指出，截至周日上午，共造成一死九傷，一度五萬多戶停電，並取消了五十六航班。

　　而內地交通都受嚴重影響，有兩班由本港開出的高鐵被延誤，亦有一班來往潮汕的高鐵須取消，停靠或者終到廣州東、汕頭等站的多班火車停運或改線。由周日上午起廈門航空取消一百二十二班航班，「海峽號」兩班平潭往返台中的航班均須停航。

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