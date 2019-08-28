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華首接受教廷屬意內蒙主教

2019-08-28 列印
■內蒙古集寧教區主教姚順參加主教祝聖禮。網上圖片
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　　中國與梵蒂岡自二○一八年九月簽定主教任命協議，周一首度舉行主教祝聖禮。是次獲選的內蒙古集寧教區主教姚順，是梵蒂岡教廷多年前已內定的人選，是次亦是中方首度接受教廷屬意的主教。

　　據報，祝聖儀式周一在集寧（烏蘭察布）教區主教座堂舉行，有逾千名教友出席。祝聖儀式中宣讀的中國官方批准書，除了提到姚順當選是根據「聖教會選舉主教的傳統」和「中國天主教主教團的規定」，並特別指出「人選經教宗同意」，有別於中方長期強調「宗教事務不受外國勢力支配」的原則。

　　據悉，內蒙古集寧教區前任主教劉世功於二○一七年六月病逝後，教廷屬意接任主教的姚順神父一直未獲中國政府批准，使該教區主教人選長期懸空。

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