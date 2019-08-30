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中國斥美驅逐艦闖南沙海域

2019-08-30 列印
　　中國解放軍指，前日美國海軍「邁耶」號驅逐艦未經中國政府允許，就擅闖南沙島礁鄰近海域，中國對此堅決反對，更指美國此舉嚴重破壞南海地區和平穩定；不過美國國防部長艾斯培（Mark Esper）昨天就反指中國刻意破壞區域穩定。

　　據解放軍南部戰區新聞發言人指，美軍「邁耶」號驅逐艦的擅闖行為，事實上就是無視國際法規則的航行霸權，此舉嚴重損害南海的和平，中國對此堅決反對，敦促美國停止此類挑釁。美國新任國防部長艾斯培昨天就反擊，他指中國正破壞區域穩定，他又揚言，美方將繼續擴大防務行動。



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