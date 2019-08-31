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深圳塌樓鄰近大廈發生晃動

2019-08-31 列印
　　深圳市羅湖區日前發生一宗公寓樓坍塌事故，據當局公佈初步調查，指該樓宇因基樁遭暗渠水侵蝕而導致樓宇傾斜。目前附近六十七棟樓房亦被納入預警範圍，而周四下午坍塌現場附近的裕暉大廈亦發生晃動，當局已疏散多名居民，檢測工作仍在進行中。

　　據深圳市羅湖區委宣傳部官方微博發佈，羅湖區南湖街道漁邨社區工作站反映，漁邨社區船步街五十二號裕暉大廈（主要用於倉庫和辦公使用）發生晃動（見圖）。

　　當局接報後立即疏散轉移樓內所有人員，並在樓宇周邊設置警戒線加強管控。目前，專家的檢測工作正在緊張進行中。



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