中美同步互徵新關稅 華首將美原油列加稅清單

中美兩國昨天中年開始同步向對方互徵新關稅，關稅制衡措施正式開始。特朗普政府早前宣佈，九月一日起向總值一千二百五十億美元商品加徵百分之十五關稅。中國隨後亦宣佈，同日開始對美國約值七百五十億美元貨品採取首輪反制措施，徵收一成至半成不等關稅。涉及逾五千個稅目，首輪在今日起實施。這次同時亦是中國首次將美國原油列入加稅清單，加徵百分之五關稅。



摩根大通估計，美國家庭受到新一輪關稅影響，平均一年繳付約一千美元的入口稅。而中國《人民日報》評論指，美國關稅措施攔不住中國發展。又批評，美方有人要求美企撤出中國，是與機遇脫鈎。



早前特朗普受《霍士新聞》訪問時說，中美貿易談判代表在美國時間星期四，已開始舉行不同層級的磋商，但他並無透露哪些官員參與對話；而中國商務部早前表示，中美雙方亦討論中國團隊是否本月至美國進行貿易談判。



另一輪加徵關稅措施將於十二月十五日實施，其中美方向另外一千六百億美元中國貨徵稅百分之十五，包括智能電話、玩具等。屆時中國不僅對七百五十億美元美國貨採用第二輪反制措施，亦會對美國汽車及零部件恢復加徵分別兩成及半成關稅。有分析指，中美兩國一旦向對方所有商品全面徵稅，可能引發「全球貿易戰」，令全球經濟衰退。



蘋果今月或被加關稅 料需求減



美國蘋果公司九月十號將進出秋季新品，而中美政府實施的新一輪關稅政策中，亦包括蘋果公司的產品，預期蘋果屆時將損失利潤至少五十億元美元。分析人士指如將關稅轉嫁消費者，將可能出現需求量下降的危機。



美國貿易代表辦公室上周三證實，將分批加徵三千億美元中國貨關稅，由百分之十升至百分之十五，商品包括：電視、鞋履等。這等於蘋果手錶和耳機將會被徵收百分之十五關口稅。分析人士表示，蘋果如果將關稅成本轉移給消費者，亦就是加價，會帶來需求降低的風險。較早前，蘋果公司CEO庫克就以特朗普的新關口稅政策表示不滿，並直言會令到競爭面臨困難。而特朗普對此並沒有任何表示。



據了解，內地媒體指，數據顯示，蘋果公司愈來愈依賴中國市場，包括消費市場和供應商。







