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南京鼓樓區平房爆燃倒塌 至少六傷

2019-09-02 列印
　　昨日凌晨時分南京鼓樓區有平房發生爆燃，造成多間平房不同程度倒塌，至少六人受傷。傷者暫時沒有生命危險，成因仍在調查中。

　　據江蘇省南京市消防救援支隊官方微博消息，事發於九月一號凌晨四時多，位於南京市鼓樓區東井二村五二三棟三十六號及相鄰的三間平房中的其中一間發生爆燃。南京消防指揮中心接報稱：該處幾間平房出現不同程度倒塌，亦有人員被困。

　　接報後南京消防指揮中心立即調派邁臯橋中隊趕赴現場搜救。直至早上五時十五分，搜救行動結束。



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