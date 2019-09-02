南京鼓樓區平房爆燃倒塌 至少六傷

據江蘇省南京市消防救援支隊官方微博消息，事發於九月一號凌晨四時多，位於南京市鼓樓區東井二村五二三棟三十六號及相鄰的三間平房中的其中一間發生爆燃。南京消防指揮中心接報稱：該處幾間平房出現不同程度倒塌，亦有人員被困。
接報後南京消防指揮中心立即調派邁臯橋中隊趕赴現場搜救。直至早上五時十五分，搜救行動結束。
反修例示威蔓延至多個港鐵站。有網民昨天發起堵塞機場交通行動，有示威者闖入東涌站破壞，砸爛玻璃、入閘機、售票機及監察鏡頭等，並強闖控制室搗亂。受事故影響，機場快線、東涌線及迪士尼線暫停服務。 示威者昨午...
2019-09-02
中美兩國昨天中年開始同步向對方互徵新關稅，關稅制衡措施正式開始。特朗普政府早前宣佈，九月一日起向總值一千二百五十億美元商品加徵百分之十五關稅。中國隨後亦宣佈，同日開始對美國約值七百五十億美元貨品採取首...
2019-09-02
美國德州在一個月內發生第二宗大型槍擊案。一名白人槍手遭截查後開始發難，向警員開槍，後駕車逃逸並向途人進行無差別開火，其後棄車再騎劫郵政車，沿途開槍掃射。最後在一間戲院外和警員駁火被擊斃。事件連槍手在內...
2019-09-02
位於薄扶林的貝沙灣，是區內大型豪宅屋苑，大部份單位都可享有臨海美景。是次帶大家參觀該屋苑頂層複式單位，面積1751方呎，屋主曾斥資400萬裝修，室內處處流露獨特品味，住客更可以在私家大平台及天台，盡覽...
2019-08-31
本港經濟飽受內外夾擊，中美互徵關稅於本港時間昨日中午正式實施，加上反修例風波未見平息跡象，有證券業人士認為，今日恒指或會再度大幅低開，本周將跌破二萬五大關。分析稱，警民衝突已打擊本港多個行業，削弱投資...
2019-09-02
利物浦周六英超作客3:0輕取般尼，四輪全勝之餘並將跨季聯賽連勝走勢增至十三場，刷新隊史頂級聯賽連勝紀錄。然而翼鋒沙迪奧文尼末段不滿拍檔穆罕默德沙拿太「獨食」而不是味兒，領隊高普而更選擇換走他，此子立即發脾氣，出現不和諧一幕。 高普賽後表示事件已迅速平息：「他明顯很失望。他是一個比較情緒化的球員，就如我們一樣。比賽期間有些事情未如他所想，但與換人無關，我們已在更衣室解決了，現在沒有任何問題。」
2019-09-02
將於本周五（9月6日）開賣的二代電競手機ASUS ROG Phone II，除了延續上代廣受好評的設計及配件擴充，更率先用上S855+處理器，效能進一步提升，熒幕亦加碼至6.59吋並支援120Hz更新...
2019-09-02
入行11年，34歲英皇小花衛詩雅(Michelle)鮮有傳出緋聞，自16年與圈外男友分手後至今仍聲稱單身。自認工作狂的她，曾呻苦無結婚對象，仲話要公開招親搵鍾意睇戲嘅男友。上周二下午，衛詩雅跟大約5呎...
2019-09-02
暴力示威不停，港鐵成為針對對象。昨天東涌站遭大批激進示威者肆意破壞，駐站職員無法阻止，警員遲遲未到，大量設施損毀。這種公然蹂躪重要交通基建的違法行為，在近日不斷上演，嚴重影響港鐵運作，也令港鐵變得不安全。運房局、警方和港鐵不能再反應慢三拍，互不協調，必須強力阻止破壞活動。 自六月反修例示威以來，激進示威者利用港鐵四處遊走，多次與意見不合市民衝突，防暴警數次進入月台和列車拘捕示威者，暴力場面一次比一次嚴重，觸目驚心，導致多班列車停駛和多個車站關閉，令港鐵不能向市民提供穩定的交通服務。更因為有激進示威者不滿港鐵處理手法，蓄意針對港鐵，多次發動襲擊，也有網民形容搞垮港鐵，製造社會...
2019-09-02
今季新開倉的韋達馬房，昨午派出七駒應戰，結果憑第二匹參戰馬「明月昇輝」勝出從練後的首場頭馬，賽後他第一時間走到凱旋門，並與太太和女兒擁抱及熱吻，表現相當高調。之後輪到蘇偉賢上前祝賀，韋達從騎時與他是好...
2019-09-02