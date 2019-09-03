中國留學生遭綁架 綁匪索80比特幣贖金

據中國駐雪梨總領事館九月一日通報，日前遭綁架並要求八十個比特幣（約六百四十萬港元）贖金的中國留學生葉晶旺，現時已被贖回，其身體狀況良好，已與家人團聚。昨日其綁架短片和細節更被進一步曝光，目前雪梨警方已就案件繼續調查。



事發於八月二十四日，二十歲就讀雪梨科技大學一年級生的葉晶旺被綁架了。葉父收到葉晶旺的微信發給了一段約十三秒的視頻，並指示「你兒子現在在我們手上，如不想他出事，就要配合我們的要求。」視頻中，葉晶旺的眼睛被蒙住，口鼻和臉部似有血跡，並說了一句「爸，他們讓你配合一下他們老闆。」



隨後，葉父報警，並向澳洲緊急互援會求助。最後葉父用八十比特幣的贖金將兒子贖回，案件目前由雪梨警方進行調查中。







