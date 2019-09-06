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台截多名陸客帶豬肉餡月餅

2019-09-06 列印
　　中秋節快到，連日來有多名旅客因從中國到台灣時，帶了含豬肉成份的月餅入境卻未申報，違反動物傳染病防治條例，各被罰款新台幣二十萬元（約五萬港元）。周三又多一名中國籍田姓旅客攜帶四個豬肉餡月餅入境遭罰款新台幣二十萬元。

　　台北關稽查組人員表示，中國內地、香港都是非洲豬瘟的疫區，從香港帶內餡含豬肉的月餅入境同樣違反規定，提醒旅客最好不要從內地及香港帶月餅到台灣，更指一般人買月餅不會聯想到非洲豬瘟問題，所以很容易疏忽了。

　　自九月一號起台北關稽查組已於桃園國際機場分別查獲台灣尹姓、彭姓及柳姓旅客，各帶含有中國內地豬肉為內餡的月餅。稽查組人員表示，旅客所帶月餅如果不含豬肉，都不違法。

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