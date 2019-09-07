  • 2019年9月7日 星期六
  • 28º
  • 86%
熱門： 修例風波罷課太子站港鐵梁兆玉

日報新聞 > 中國

中美於華府重開談判 商務部不撤回世貿訴訟

2019-09-07 列印
■國務院副總理劉鶴和美方官員通電話同意十月初在華府舉行高級別磋商。新華社
Previous Next

　　中美雙方同意十月初在華盛頓舉行新一輪中美經貿高級別磋商。中國商務部對此回應，將力爭在充份準備基礎上，在新一輪磋商中取得實質性進展。據新華社報道，中美雙方同意十月初在華盛頓舉行第十三輪高級別磋商，此前雙方將保持密切溝通。而且雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為磋商創造良好條件。

　　中國商務部發言人高峰對此回應，雙方工作層級團隊本月中將開始進行討論，力爭在充份準備基礎上，在新一輪磋商中取得實質性進展。被問到中方團隊下月赴美的前提，是否美方撤銷本月起針對三千億美元中國貨加徵關稅，高峰沒正面回應，重申堅決反對貿易戰升級。他又說，沒計劃撤回針對美國關稅向世貿組織提出的訴訟。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd