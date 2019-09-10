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廣州低市價一成推出儲備凍豬肉

2019-09-10 列印
　　受非洲豬瘟及豬場關閉的影響，內地豬肉價格只升不降，影響民生，全國各地推出各項緊急措施應對。廣州當局宣佈，本月起以低於市場一成的價錢，向市場投放一千六百噸「儲備凍豬肉」。

  廣州市政府宣佈推出十條「保供穩價措施」，以穩定生豬和豬肉供應、增加雞鴨魚等肉類生產。從九月七日至九月三十日，將按低於市場價一成，組織投放一千六百噸儲備凍豬肉，投放渠道包括連鎖超市、學校、飯堂、酒樓等。海南三亞市也宣佈設置四十五個豬肉應急投放點，出售低價豬肉。同時，廣州將加強對糧、油、肉、蛋、果、菜等重要民生商品價格的監督，嚴厲打擊查處借機炒作、串通漲價、囤積居奇等違法行為。

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