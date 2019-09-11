涉竊取美科企技術交華為 華教授遭起訴

美國檢方以詐欺罪名起訴一名中國教授毛波，指控他從一家加州企業竊取技術，使華為得益。



毛波是克薩斯大學的客座教授。訴狀內容指，一家未具名的中國電訊集團試圖竊取電路板的技術，而毛波在過程中扮演重要角色。有消息指該未具名的集團其實是華為，而另一份法院文件也顯示，案件與華為有關。



過去毛波曾涉及德州一宗關於華為與矽谷初創企業CNEX Labs的民事案件。CNEX在反訴訟中稱，在公司把電路板給毛波後，他用在與華為有關的研究中，訴訟在六月以「不應獲得損害賠償」的裁決告終。



