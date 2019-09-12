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李孟居在港失聯證實被依法審查

2019-09-12 列印
　　台灣屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居，入境香港後失聯至今三個星期。國台辦發言人馬曉光證實，李孟居因涉嫌危害國家安全的犯罪活動，已被依法審查。台媒報道，李孟居上月十八日來香港旅遊，二十日曾表示要到深圳，約好鄉長二十七日一起參加印尼的一場國際會議，但李孟居二十日上午開始失聯。

　　據報當日曾向鄉長傳送武警在深圳集結的照片，稱「人在香港邊境，想過關深圳，解放軍集結在邊境，情勢看起來很緊張」。國台辦發言人馬曉光證實，李孟居已被依法審查。馬曉光更批評，台北民進黨當局在近期香港事態中，扮演極不光彩的角色，目的是想獲取選舉利益。

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