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臨時乘機證明系統將啟用 可憑微信申請登機

2019-09-12 列印
　　據民航局新聞發佈會稱，目前正在全國範圍內推廣「民航臨時乘機證明」系統應用，在九月十五日前二百零三家機場將完成安裝。未來沒有帶身份證的旅客，可憑微信申請此臨時證明順利登機！

　　該系統由申辦軟件與驗證設備組成，申辦軟件登錄方式有三種：一是在微信小程式中搜索點擊「民航臨時乘機證明」，二是用微信掃描小程式二維碼，三是在微信「城市服務-交通出行」中點擊「臨時乘機證明」選項；旅客登錄後按照提示步驟可以很快完成申請，提交後六十秒內即可獲得電子防偽二維碼，憑此二維碼辦理登機手續和接受安全檢查。據了解臨時乘機證明申請成功後，有效期為十五天，超過有效期可以再次申請。同時這項便民措施是免費的！



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