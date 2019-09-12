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中國首次進口　阿根廷飼料豆粕

2019-09-12 列印
　　阿根廷政府周二宣佈，中國將首次允許進口阿根廷豆粕牲畜飼料。阿根廷總統馬克里指，協議將增加農業部門的就業機會，為阿根廷農民創造更多機會。阿根廷農業部指，中國及阿根廷官員稍後會簽署有關協議，該協議將把全球最大豆粕出口國與最大消費國連接了起來。

　　阿根廷穀物出口商「CIARA-CEC」會長伊迪格拉斯表示，「該協議是歷史性的」。不過他補充，協議需經過兩個步驟，先授權工廠，然後註冊登記，可能要花數月時間。

　　伊迪格拉斯指出，「不會立刻開始發貨。」總統馬克里指，協議將增加農業部門的就業機會，為阿根廷農民創造更多機會。









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