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中越海關合作 截獲逾八噸穿山甲鱗片

2019-09-13 列印
　　近日中國海關同越南海關合作，查獲兩地最大宗穿山甲鱗片走私案。廈門海關接報後聯同越南海關展開聯合搜捕行動，查獲逾八噸的穿山甲鱗片，即代表有一萬六千隻穿山甲遭到殺戮。

　　廈門海關接報，指石家莊有兩名疑犯涉嫌於境外購買大批量穿山甲鱗片，並由尼日利亞發貨經越南再走私入境。廈門海關隨即與越南海關展開聯合搜捕行動，最終於越南海防市一個貨櫃中，查獲逾八噸穿山甲鱗片。由於其鱗片在多人眼中極具藥用價值，故受大量偷獵和捕殺。

　　另一方面，廈門海關亦聯合當地警方在廣西、河北和福建三地，共拘捕八名疑犯。廈門海關相信，已成功摧毀一條由非洲經越南至中國的跨國走私瀕危物種的通道。

　　據東南網報道，指穿山甲為國家二級保護動物，是《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄I保護動物。

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