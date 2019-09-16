三峽大壩疑驚現水怪 專家：或只是黑色膠袋

宜昌市一名網民日前在三峽大壩壩區拍到一隻身形瘦長的神秘生物在水中載浮載沉，目測至少有數米長。有網友猜測，可能是魚類或大蛇，亦有人推測該生物可能是一條巨型的「蚺」。
中科院的水生生物研究人員表示，可能就是一個被甚麼東西掛住的黑色膠袋。他指，片段中它雖然在擺動，但一直沒有前行。
遭警方反對的民陣銅鑼灣集會遊行，昨天演變成群眾到港島「行街」。有激進人士向政府總部西翼發動汽油彈攻擊，警方出動三輛水炮車反擊，其中一輛水炮車被汽油彈擲中，車頂一度起火，政總多處着火，由消防員撲熄。另外...
2019-09-16
中美下月重開談判。為營造較好的談判氣氛，近日來雙方頻繁示好。中國上周五宣佈，恢復購買美國農產品，並免加徵關稅後，同日購買了二十萬四千噸美國大豆。對此多家中國官媒均發文鼓勵，認為要珍惜當前的「善意氛圍」...
2019-09-16
沙特阿拉伯全球最大的煉油設施及一個主要油田受襲，恐影響亞洲國家原油供應。伊朗支持的也門胡塞武裝組織已承認發動襲擊，但美國國務卿蓬佩奧卻指責是伊朗施襲，並揚言要伊朗為「今次侵略」承擔後果。事實上，美方未能提供證據以證明伊朗策劃發動襲擊，伊朗方面則否認責任。 兩個遇襲的石油設施都屬於沙特國營石油公司沙特阿美，分別是位於沙特東部、全球最大的阿布蓋格煉油設施，以及胡賴斯油田。兩處均遭無人機襲擊，引發大火及多下爆炸，造成這兩座石油設施要停止運作。 沙特每天要減產五百七十萬桶原油，連帶影響全球逾百分之五的石油供應量，最大影響是亞洲國家。中國目前是沙特原油最大入口國，每日入口逾一百八十萬...
2019-09-16
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城11座低層C室，面積484方呎，三房間隔，議價後以695萬易手，呎價14360元。據了解，原業主於92年以144.5萬...
2019-09-13
中美貿易戰本已影響投資氣氛，加上本港示威衝突事件持續，進一步打擊市民投資意欲，更嚇怕內地客來港。多名銀行界人士指，受內外因素夾擊，該行財富管理業務自下半年以來生意慘淡，期間整體理財產品銷售額顯著下跌逾...
2019-09-16
今夏獲韋斯咸以破轉會費紀錄收購的射手施巴斯坦賀拿，加盟後即踢出身價成為球隊頭號殺手，獲領隊和隊友高度讚賞。至於防守中場迪格蘭賴斯自去季彈起後穩步上揚，如今更成英格蘭國家隊常客。他倆一攻一守，今晚英超勢助鐵錘幫作客擊敗阿士東維拉，二點四八倍客勝值博。 （Now 621台周二凌晨3:00直播） 施巴斯坦賀拿去季於法蘭克福表現出眾，各賽事上陣四十一場收錄二十球和十二次助攻，今夏獲韋斯咸青睞以破球會紀錄的四千五百萬歐羅（約三億九千萬港元）收歸旗下。這名法國射手亦沒有辜負其高昂身價，三場英超貢獻三個士哥，成球隊首席射手。 其出色表現獲領隊柏歷堅尼大讚：「賀拿是一名全能球員，他除了入球...
2019-09-16
這個中秋節你吃了多少大餐及月餅？你知道單單吃一個傳統雙黃蓮蓉月餅就攝取了約800卡路里，等於食了一碟焗肉醬意粉或者4碗白飯！加上再進食各種肥膩中秋大餐，腸胃差少少好容易消化不好「食滯」咗！中秋食滯了點...
2019-09-16
「肥媽」(Maria Cordero)自7月20日擔任「守護香港」集會主持人，豎起拇指「俾Like」支持香港警察後玩「深潛」。日前肥媽罕有出席一間金行的周年晚宴，她接受訪問時強烈否認「721元朗恐襲」...
2019-09-16
昨天金鐘、灣仔又烽煙四起。一小群激進示威者以汽油彈襲擊政府總部，多處一度起火，亦有人向灣仔港鐵站內投擲汽油彈，並肆意在出入口縱火，港鐵及早停止灣仔站服務，才沒有殃及無辜乘客。種種事態顯示，有極端份子大量製造土製汽油彈，警方不能容忍這種極度危險的犯罪行為，必須主動出擊偵查，加強搜捕製造者，從源頭遏止。 激進示威者的暴力升級，他們昨天在金鐘站口的砸毀行為，令人觸目驚心，有人用鐵通把大幅玻璃欄杆打破，若市民不小心走近，或有從高處墮地的危機。亦有人向灣仔港鐵站口投擲汽油彈，火光熊熊，若站內有乘客，一旦引起大火，釋出濃煙，有可能導致重大傷亡。 激進示威者任意投擲汽油彈，在過去兩、三個...
2019-09-16
相信香港馬迷對於何富德（Michael Halford）這個名字絕對不會感到陌生，因為他就是應屆最佳中距離馬及最佳長途馬「時時精綵」的前練馬師。 何富德是愛爾蘭最出色的練馬師之一。二○一八年五月，「銀金武者」在卻拉攻下加連奴錦標，為他帶來從練以來第一千場頭馬。 在二○○六年，何富德獲得著名馬主阿加汗的垂青，為他提供馬匹，他們不久即憑Dirar取得合作的首場勝仗。其後，穆罕默德酋長也邀請他訓練兩匹周歲馬，其中一匹就是於二○一○年勝出一級賽馬報錦標的「棟篤笑」。 除了在歐洲取得成功外，何富德亦是杜拜嘉年華的常客，更於二○一四年以Certerach攻下二級賽杜拜金盃。 過去數年，...
2019-09-16