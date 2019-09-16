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三峽大壩疑驚現水怪 專家：或只是黑色膠袋

2019-09-16 列印
■專家指中國版尼斯湖水怪，可能只是一個黑色膠袋。網上圖片
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　　近日網上流傳一段影片疑似於湖北省宜昌市三峽壩區出現水怪，這宗「中國版尼斯湖水怪」事件引起廣泛關注，但專家指，可能就是一個被掛住的黑色膠袋。

　　宜昌市一名網民日前在三峽大壩壩區拍到一隻身形瘦長的神秘生物在水中載浮載沉，目測至少有數米長。有網友猜測，可能是魚類或大蛇，亦有人推測該生物可能是一條巨型的「蚺」。

　　中科院的水生生物研究人員表示，可能就是一個被甚麼東西掛住的黑色膠袋。他指，片段中它雖然在擺動，但一直沒有前行。

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