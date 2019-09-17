﻿郭台銘宣佈不參選總統

鴻海創辦人郭台銘上周四宣佈退出國民黨後，是否參選總統備受關注。郭台銘昨晚突然向支持者道歉，表明不參與總統選舉，但不會放棄參與政治事務。台灣總統大選將在明年一月投票，中央選舉委員會上周五起至明日受理申請為總統、副總統選舉被連署人。郭台銘是否參選，備受關注。其幕僚蔡沁瑜昨天表示，感覺郭台銘已「胸有定見」，一定會在今天中選會下班前給外界一個交代。國民黨主席吳敦義回應稱，國民黨會「盡最大努力」，希望郭能回頭。



郭台銘辦公室昨天晚上聲明，稱郭再三思考之後，希望讓社會在關注領導人的選擇時，能夠回歸理性思考與政策層面的討論，於是決定不參與連署競選總統，要向期盼他出來參選的好朋友們深深一鞠躬：「對不起，我讓你們失望了！」他稱，當中華民國需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在。



郭台銘參加黨內初選失敗，日前宣佈退出國民黨。



呂秀蓮今登記參選



前副總統呂秀蓮昨天證實，她將接受獨派喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，今天向中央選舉委員會登記申請為獨立總統參選人。呂秀蓮是民進黨元老，但已經退黨。