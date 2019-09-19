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公安部長主持反恐會議﻿﻿﻿ 國慶期間做好新疆維穩工作

2019-09-19 列印
　　為迎接七十周年國慶活動，公安部部長、國家反恐怖工作領導小組組長趙克志日前在北京主持全國反恐怖工作會議，強調要全面落實反恐工作措施，加強情報信息搜集分析研判，維護新疆穩定，打好嚴打嚴防暴力恐怖活動攻堅戰。

　　趙克志指，全國各地區部門要繼續「緊繃」反恐鬥爭旋律，進一步增強七十周年國慶反恐工作。

　　他提出，各地區部門要加強情報信息蒐集和分析研判，嚴格落實寄遞物流「實名制購票」、「安檢查驗」、「重點目標防範措施，全面排查涉恐隱患」三個百分百措施，強化突發情況應急準備措施等。

　　他指出，在國際合作方面，要加強反恐安全防範教育宣傳和國際執法安全，維護新疆穩定。

　　各級反恐怖工作小組要深入基層一線，加大安保檢查和指導協調，確保反恐工作責任及措施落實到位。

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