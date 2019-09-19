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國航客機引擎着火 折返華府未傳傷亡

2019-09-19 列印
　　一架由美國華盛頓飛往北京的國航客機，懷疑同雀鳥相撞後引擎起火，需要返航，全機人安全無恙。據中國國際航空指，北京時間九月十八日凌晨四時五十二分，國航CA818航班從華盛頓杜勒斯國際機場起飛後疑似發生鳥擊，於凌晨五時五十四分返航並安全降落，故障具體原因正在調查中。

　　據報，美東時間九月十七日，中國國際航空公司一架由美國華盛頓飛往北京的波音777客機起飛不久後，報告引擎起火，隨後返航。美國聯邦航空局（FAA）在聲明中說，中國國航818航班於美國東部時間下午四時三十九分從杜勒斯起飛，並於下午五點五十四分返回。據悉，為了成功著陸，飛機在降落前傾倒了燃料以減輕重量。目前尚不清楚事故原因。

　　據國航官博最新通報，針對受影響的旅客，國航將持續做好旅客後續服務保障工作。

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