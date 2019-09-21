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任正非：5G技術可轉讓予美企業

2019-09-21 列印
　　繼日前國際網絡安全應急論壇組織（Forum of Incident Response and Security Teams, FIRST）暫停中國電訊設備製造商華的會員資格後，昨日華為「心聲社區」刊載了美國《紐約時報》對任正非的訪問，他強調如果美國改變他們現在很無理的做法是可以談的。

　　《華爾街日報》引述FIRST向會員發出的電郵指，美國向華為實施出口禁令，因此律師提出暫停華為資格，組織發言人表示遺憾，又指有關措施是暫時實行，但相信組織多種分享內容的渠道都可能觸及相關規定。

　　華為「心聲社區」昨日刊載一段任正非受《紐約時報》的訪問，他表示可以向美國企業轉讓5G所有的技術和工藝秘密，幫助美國建立起5G的產業，讓中、美、歐形成一個三角平衡體系。

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