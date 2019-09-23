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所羅門與北京正式建交承認台灣屬中國一部份

2019-09-23 列印
■所羅門群島外長馬內列與中國國務委員兼外交部長王毅並簽署建交聯合公報。 新華社
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　　太平洋島國所羅門群島上周一與台灣斷交後，該國外長馬內列今天與中國國務委員兼外交部長王毅在北京舉行會談，並簽署建交聯合公報，即日起建立大使級外交關係。根據公報，所羅門群島承認世上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，並承諾不再與台灣有任何官方關係及往來。

　　所羅門政府本月十六日由總理索加瓦雷召開內閣會議，決定與北京建交，中斷與台灣長達二十六年的外交關係。台灣外交部指北京再次用金錢外交，收買少數政客，讓所國政府趕在北京舉辦國慶前通過斷交決議，目的是打擊台灣，影響台灣明年大選。

　　北京外交部發言人華春瑩十七日重申，「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。

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