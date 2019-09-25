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台首架自製教練機出廠 命名「勇鷹」正式亮相

2019-09-25 列印
　　台灣的總統蔡英文上任後大力發展國防自主，被視為「國機國造」政策代表的新式高級教練機於今日正式出廠亮相。蔡英文表示，高教機的出廠重新開啟國防自主的大門。

武器自主製造

　　台軍首架「AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機」昨在台中漢翔公司正式出廠，以紅白藍的飛機塗裝首度對外曝光，並定名為「勇鷹」。

　　蔡英文親自為其掛上「勇鷹」銘牌，並登上新機了解性能，期間更向大家揮手致意。

　　蔡英文表示，上任前已觀察到如果連高教機都要依賴外購，已經式微的研發能量將會灰飛湮滅、無法恢復，因此上任後力推國防自主。雖然一路走來困難重重，但事實證明「國機國造」是正確、努力是值得的。

綜合報道

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