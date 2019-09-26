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中朝建交70載 傳金正恩將訪華

2019-09-26 列印
　　《韓聯社》引述北京消息人士報道，北韓領袖金正恩可能在十月六日、中朝建交七十周年紀念日前後訪華。據報，吉林省圖們市及遼寧省丹東市等，位於中朝邊境的地方近期加強保安。由於金正恩出訪時主要乘坐專列，因此推測金正恩會在下月六日，即中朝建交七十周年前後訪華。

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