國慶「十一閱兵」 維和部隊將首次登場

國慶七十周年「十一閱兵」，號稱史上規模最強大，北京閱兵村今日開放中外媒體採訪。解放軍陸海空三軍儀仗隊，以及首次參加閱兵的維和部隊在鏡頭前亮相。



三軍儀仗隊是打頭陣的徒步方隊，一眾漂亮的女兵在烈日下受訓依然帶妝上陣。每位隊員要求平均身高一米六三到一米七五厘米，練習時更一字排開大長腿踢正步，若沒統一在直線上，便要全部重練。有女兵透露：「最辛苦的訓練，除了在太陽下站立， 還得忍耐四十秒直視前方不能眨眼，但我們都能克服障礙。」另外「十一閱兵」的新亮點，還有首次設立的「維和部隊方隊」曝光，頭戴藍色貝雷帽是標準特色，號稱「中國藍盔」。



