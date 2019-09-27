特朗普再評貿談進度 中方非常渴望達協議

中美貿易戰有新發展。美國總統特朗普日前表示，可能較外界預期，更早與中國達成貿易協議。據國家商務部指近期中企為了增加國慶期間肉類市場供應，與美方成交相當規模的大豆和豬肉。特朗普指中國正從美國大量購買農產品，包括牛肉和豬肉。他認為這表示中方非常渴望達成協議。



國家商務部新聞發言人高峰昨日表示，近期中企正按照市場化原則和世貿組織規則，開展美國農產品詢價採購，成交相當規模的大豆和豬肉。此外，為了增加國慶期間肉類市場供應，商務部日前會同相關部門，再向市場投放一萬噸中央儲備豬肉。



高峰表示，中國對優質農產品市場需求很大，中美農產品合作空間廣闊。



特朗普表示，中國嘗試向他好一些，又指自己對待中國很好，雙方有過很好的對話。他又指中國現時的經濟明顯落後美國，他表示：「我們締造我們史上最好的經濟。」他更指中國正損失數以萬億的美元。



