台搗施虐邪教組織 拘61歲女教主

恐怖邪教藉「驅魔」施虐打死人！台中警方搗破懷疑邪教組織，救出十多人。組織涉嫌以各種宗教理由虐打信眾，一名女子二十六歲方姓女信徒更被活活踩死，受害人由兩歲至八十歲不等，兩歲小童亦被多人集體打頭。創辦人六十一歲女子林欣月等八人被依涉嫌組織犯罪條例、傷害致死及傷害罪被拘押。



林欣月約六年前開始，為掌控信眾，以「驅魔」為由、教唆信眾持棍棒毆打不聽話的信徒。被打者全身瘀傷，有人被打至幾近失明。其中，二十六歲方姓女信徒於廣西因不聽指令，竟遭其他信徒毆打踩踏胸腹部致死。



林女等人逃回台灣，直至台中警方攻入南投山區的道場。警方檢獲一大堆鐵棍、木棍等工具和其他證物，並救出一批人，以女性為主，包括八十歲的婆婆，她亦曾被人集體毆打。



