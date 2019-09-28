  • 2019年9月28日 星期六
  • 30º
  • 54%
熱門： 對話會輔警修例風波直幡港大學生會

日報新聞 > 中國

中國官方製造業PMI連跌五月

2019-09-28 列印
　　中國九月官方製造業採購經理人指數（PMI）料持穩於四十九點五，連續五個月處在萎縮區域。製造業PMI是一個綜合指數，由五個主要擴散指數加權而成。通常PMI指數在五十以上，反映經濟總體擴張；低於五十，反映經濟衰退。

　　招商證券宏觀團隊在數據前瞻報告中預計，貿易摩擦負面影響顯現的情況下，製造業PMI目前只能降低收縮幅度，要突破至五十以上難度較大。

　　海通證券稍早發佈的報告稱，八月工業增加值增速繼續下滑主要是受出口依存度較高的裝備製造業拖累，傳統原材料類行業生產保持穩定。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd