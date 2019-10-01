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中美第13輪談判 「十一」後一周展開　

2019-10-01 列印
　　第十三輪中美經貿高級別磋商定於十月舉行，中國國際貿易談判副代表王受文昨日表示，第十三輪中美經貿高級別磋商將在「十一」國慶後的一周，由國務院副總理劉鶴率團前往美國展開談判。

　　中國建政七十年第五場新聞發佈會在北京梅地亞中心舉行，王受文在會上指出，「期待本輪磋商中，中美雙方能在平等和相互尊重基礎上相向而行，照顧彼此關切。這有利於兩國人民，也有利於世界。」

　　商務部發言人高峰先前曾表示，中美雙方同意在十月初舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，並從九月中旬開展認真磋商，為高級別磋商取得實質性進展做好充份準備，「雙方一致認為，應共同努力，採取實際行動，為磋商創造良好條件。」

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