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浙江日用品工廠火災 釀19死三傷

2019-10-01 列印
　　浙江寧波市寧海縣一間日用品工廠周日中午過後突然發生大火，儘管消防單位立刻趕赴現場灌救，火災仍不幸造成十九人喪命、三人受傷，當中二人重傷。

　　據報，昨天下午一時二十分，位於浙江寧海縣梅林街道的寧波銳奇日用品有限公司發生火災，至下午四時許，火已撲滅。經全力救援，八人獲救，其中二人重傷一人輕傷，傷者已被送往市縣醫院救治。　截至九月三十日六時，火災共造成十九人死亡。

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