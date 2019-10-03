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台副總統訪梵蒂岡鞏固邦交

2019-10-03 列印
　　繼早前台灣連續被兩個邦交國斷交，台灣出招對抗。台灣的總統府於周二召開記者會表示，副總統陳建仁將於本月十日率團前往教廷參加封聖典禮，以深化和教廷的互動和邦誼。外界猜測台灣是否要為鞏固和歐洲唯一邦交國梵蒂岡的邦交而努力。

　　據台媒指，陳建仁此次出訪名為「聖德專案」，訪團成員包括陳副總統伉儷與謝武樵共十一人，預計十日啟程， 將出席十三日在梵蒂岡舉行的封聖大典。據悉，陳建仁是虔誠的天主教徒，擁有梵蒂岡教廷聖騎士的封號，去年十月也曾率團訪問教廷出席封聖典禮，此次將是他第二次出訪教廷。

　　梵蒂岡去年九月與中國就主教任命達成臨時協議，此舉被外界視為雙方改善關係的前奏。梵蒂岡是台灣在歐洲唯一的邦交國，目前台灣邦交國只有十五個。





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