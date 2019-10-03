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B女邊食飯邊玩 跌倒筷子插腦

2019-10-03 列印
　　內地一名一歲半女嬰晨晨（化名）用餐時跌倒，筷子從嘴巴直接插進腦部，最後手術成功取出筷子，目前於ICU治療。據武漢日報報道，歲半的晨晨剛學會行路，某天用餐時她邊吃邊玩，結果臉朝下摔倒，嘴裏的筷子插入腦部，家人隨即將她送院。綜合報道

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