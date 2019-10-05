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到處易燃物迅速蔓延 江蘇工廠大火六人死亡

2019-10-05 列印
■現場火光沖天，黑煙更籠罩廠區上空。網上圖片
■江蘇淮安市漣水縣梁岔鎮工業集中區內的「欣宜佳科技有限公司」廠房發生火災。網上圖片
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　　江蘇淮安市漣水縣梁岔鎮工業集中區內的「欣宜佳科技有限公司」廠房周四下午一時半左右發生火災。據漣水縣公安局表示，經現場仔細勘查發現事故造成六死，起火原因仍在調查中。

　　﻿現場火光沖天，黑煙更籠罩廠區上空。整個廠區都被烈火包圍，幾乎被大火吞噬，場面十分的唬人。

　　據當地群眾表示，起火的是一家牆紙廠，正因為牆紙廠內到處都是廢紙，木粉等易燃物，導致火勢迅速蔓延，起火的建築共有三層。

　　淮安消防隊出動多台消防車和消防員前往現場撲救，消防員分成多組，出動多支水槍，對起火廠房進行數小時的噴水壓制，至下午五時許火勢才得以控制，並最終被撲滅。﻿

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