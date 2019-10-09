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衰仔樂園被禁後道歉

2019-10-09 列印
　　著名黑色幽默作品《衰仔樂園》日前因為十月一日放映的「BAND IN CHINA」一集中，涉及中國勞改營的「笑話」而被中國封殺。周一衰仔樂園的創作者斯通Matt Stone和帕克Trey Parker於社交媒體Twitter上發佈充滿「衰仔式」的曲線抽擊回應了中國，並指：「習近平不像小熊維尼。」

　　「BAND IN CHINA」這一集中批評荷里活如何改變自己的內容，以逃過中國的電檢；亦由於角色子祥想將大麻販賣到中國市場而被拉入勞改營，而在營中發現了被指由於外表像習近平而被拘留的小熊維尼和小豬。故事放映後《衰仔樂園》就於中國被禁了。據《荷里活報道》報道，衰仔樂園的相關作品已經全部下架。

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