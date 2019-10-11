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中方拒討論強制技術轉移 外媒：貿談達協議不樂觀

2019-10-11 列印
■北京希望結束貿易戰，但可對於短期內與美國達成任何協議並不樂觀。 美聯社
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　　外界關注中美新一輪高級別經貿磋商能否取得成果。據報，中美早前的副部級磋商，未能在關鍵問題上取得進展。而有外媒引述消息人士指中方對於短期內與美國達成協議並不樂觀。

　　《南華早報》引述消息人士指，較早前舉行為期兩日的中美副部級貿易談判，在關鍵問題上，雙方未能取得進展。外媒昨日引述消息人士稱，中方將在會上提出每年向美國增購一千萬噸大豆，希望換取美方暫緩本月十五日實施的關稅稅率調升措施。不過中方代表拒絕討論強制技術轉移問題，並避開國家補貼議題，令美方不滿。

　　路透引述中方官員及外交消息人士指，中方對美國日前將部份中企列入貿易黑名單感到意外和不安。雖北京希望結束貿易戰，但可對於短期內與美國達成任何協議並不樂觀。

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