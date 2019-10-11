  • 2019年10月11日 星期五
  • 27º
  • 84%
熱門： 修例風波尖沙嘴遊行根德幼稚園蘋果

日報新聞 > 中國

中國擬收緊反華團體簽證限制

2019-10-11 列印
　　繼美國向涉及新疆問題中方人員施加簽證限制之後，日前路透社引述知情人士指，中方計劃收緊與反華團體有關的簽證限制。

　　不過北京外交部表示，一直歡迎美國各界人士到中國。

　　據路透社多位知情人士透露，中國計劃對與反中團體有關連的美國籍人士實施更嚴格簽證限制。

　　知情人士指：「中方不願意推出有關措施，但別無選擇。」同時更聲稱中國公安部過去數月已在研擬相關規定。

　　不過，中國外交部發言人耿爽表示，中方一直歡迎美國各界人士來華訪問、參加會議和交流。同時反擊指，美國早前對中方學者、學生、科技人員赴美簽證設下種種限制，為中美人文交流設置障礙。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd