疑運輸車輛超載所致 無錫塌橋三死兩傷

江蘇省無錫市312國道中一段高架路段周四晚的交通繁忙時段出現大面積坍塌，至少過百米橋樑斷裂跌落地面，壓毀至少三輛汽車，造成三死兩傷。經初步調查，塌橋是運輸車輛超載所致。



無錫市事故救援指揮部表示，塌橋下共有三輛小車被壓，其中一輛事發時車中無人，一輛車內載有兩人，均已死亡；另一輛車上載有一人，亦已罹難。據新京報報道，當時親歷塌橋一刻的三輪車小哥死裏逃生，被路人圍着拍攝，更讚揚他福大命大，有路人更建議去買彩票。不過，小哥的三輪車就被碎石擊破。



據報橋上事發時共有五輛車，其中三輛小車、二輛卡車，傷者目前被送往無錫市第二人民醫院東院，據由包括來自上海的五名專家趕赴救援。



大型貨車超重肇禍



據有線電視台的江蘇報道，事發後的翌日現場仍劃起封鎖區，清理工作仍在進行中。據報，由於肇事路段是通往無錫市中心的主幹道，現場有多位市民需要於交通繁忙時間繞道而行。



據上游新聞分析現場圖片指出，塌垮橋梁上停着一輛大型貨車，大量鋼材散落一地。其中疑似為貨車現場散落的一匝鋼材的標籤顯示，該匝鋼材重量達二十八點五四噸。但上游新聞指，僅現場圖片中便疑似有四個鋼扎卷板散落在橋下，即當時貨車經過該高架橋至少載有一百一十二噸的鋼材。同時有關網傳車輛重量問題的謠言，據內地觀察者網引述江蘇省公安廳網絡安全保衞總隊官方微博@江蘇網警於周五闢謠稱，網傳「四車總重四百多噸」的調查結論，與本次無錫事故無關，請廣大網友不要誤傳，耐心等待當地後續通報。據官方初步分析，塌橋是運輸車輛超載所致。



此外尚有另一則有關「救援現場有官員戴名錶」的消息，亦被公安指是全屬虛構的。



據「江蘇無錫市公安局新吳分局官方微博發佈消息稱，經相關調查後，兩位發貼人顧姓男子和李姓男子已交代為吸引眼球，才編造上述謠言並發佈在不同微信群內。



